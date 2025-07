GCM de Itaquá desmantela casa bomba no Jardim Nossa Senhora d'Ajuda com 2,9 mil drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou, nesta semana, mais uma importante ação de combate ao tráfico de drogas na cidade. Uma casa bomba foi desmantelada no Jardim Nossa Senhora d’Ajuda e foram apreendidos 2.970 entorpecentes.



De acordo com o registro, foram encontrados no imóvel desabitado 1.250 porções de droga k, 722 pedras de crack, 713 pinos de cocaína e 285 porções de maconha. Parte do material estava escondida em malas de viagem.



Na ação, também foram encontrados dois celulares, documentos de um suspeito e anotações com a contabilidade do tráfico. Ninguém foi detido no imóvel e todo o material foi encaminhado para a delegacia.



“Esse tipo de ação mostra o comprometimento da nossa guarda com a segurança da população e o combate ao tráfico. Apreensões como essa enfraquecem organizações criminosas e nos ajudam a restabelecer a ordem nos bairros”, destacou o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.



Para o prefeito Eduardo Boigues, o trabalho da guarda é essencial no enfrentamento ao crime. “Estamos investindo cada vez mais em estrutura e tecnologia para que a GCM continue sendo uma força ativa e eficiente no combate à criminalidade”, finalizou.