GCM de Itaquá detém homem por tráfico de drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba prendeu, nesta terça-feira (20), um homem por tráfico de drogas no Jardim Valparaíso. Foram apreendidos 150 papelotes de cocaína, 83 porções entre maconha e drogas k, além de 61 pedras de crack. O indivíduo de 36 anos tentou fugir do local, mas foi detido e levado para a Delegacia Central, onde o caso foi registrado.



De acordo com o registro, os agentes da Força Azul estavam em patrulha preventiva pelo bairro quando suspeitaram do individuo e iniciaram a abordagem. Ao ser questionado, o homem apresentou nervosismo e tentou fugir, mas foi detido pelos agentes. Após consulta de documentação, foram identificadas passagens criminais pelos artigos 157 (roubo) e 155 (furto). O homem e as drogas permaneceram à disposição da Justiça.



"Mais um dia de prejuízo para a criminalidade em Itaquá. Nossos agentes estão em patrulha constante pelos bairros e equipamentos públicos para coibir qualquer ato ilícito de criminosos", disse o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira. A detenção marca o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo, celebrado em 20 de janeiro. O objetivo da data é evidenciar os danos que o consumo abusivo de drogas provoca no organismo.



"A Força Azul está, diariamente, na prevenção pela presença, seja operando contra o tráfico ou realizando campanhas de conscientização. O objetivo é reforçar a nova Itaquá que estamos vivendo com mais segurança, ordem pública e em pleno desenvolvimento", completou o prefeito Eduardo Boigues.