Polícia

GCM de Itaquá detona casa bomba e prende dois em flagrante

Foram localizadas 1,3 mil porções de drogas e seis celulares

07 novembro 2025 - 10h34Por De Itaquá
- (Foto: Divulgação)

A Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba descobriu, na tarde da última quarta-feira (5), uma casa bomba no Marengo. Dois homens foram presos em flagrante dentro do imóvel, onde 1,3 mil porções de entorpecentes foram localizados. Além das drogas, seis celulares foram apreendidos.

De acordo com o registro, as equipes estavam em patrulha quando suspeitaram de um imóvel aparentemente inabitado, com a porta aberta. Ao adentrarem, perceberam um cheiro forte de entorpecentes e notaram a presença de dois indivíduos.

Durante as buscas, os entorpecentes foram localizados em cima de uma mesa, ao lado de telefones celulares. Os dois homens confessaram que usavam o imóvel apenas para armazenar e separar os entorpecentes, que posteriormente seriam vendidos na região. Os dois foram levados para a Delegacia Central, onde o caso foi registrado.

“Localizamos diversos tipos de drogas, como maconha, crack e cocaína. Ou seja, isso demonstra que não são apenas usuários e sim traficantes que utilizam o vício alheio para se beneficiar. Isso não será tolerado em nossa cidade”, disse o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.

“Acredito que esses traficantes não tenham entendido que Itaquá tem lei. Eles podem tentar se instalar, mas serão firmemente combatidos pela nossa GCM. Temos viaturas novas e homens treinados para garantir a paz e a segurança pública, e não vamos parar”, completou o prefeito Eduardo Boigues.  

