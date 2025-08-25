GCM de Itaquá e GOE prendem três suspeitos e desarticulam duas casas bomba

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba desmantelou, na tarde desta segunda-feira (25), duas casas bomba utilizadas pelo tráfico na cidade. A Operação Imperium Legis foi realizada entre a GCM, Delegacia Central e equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE). Três pessoas foram detidas.

A primeira ação aconteceu no Jardim Miray após denúncias de que uma residência estaria sendo usada como “cofre” para o recolhimento do dinheiro do tráfico no bairro. No local, foram apreendidas 125 porções de cocaína, 17 pedras de crack, 14 buchas de maconha e R$ 5.966,00 em dinheiro trocado. Uma mulher foi presa.

Na segunda ocorrência, outra denúncia levou os agentes até um imóvel no Pequeno Coração. O portão estava aberto e, ao subir a escada, os policiais encontraram dois homens. Questionados, confirmaram que havia drogas no local.

Em um cooler, foram apreendidas 1.083 pedras de crack, 249 porções de cocaína, 129 unidades de haxixe, 64 de skank, 60 drogas k, 38 invólucros de Colombia Gold e sete buchas de maconha. Além disso, foram encontrados R$ 2.887,00 em espécie, a contabilidade do tráfico local, seis aparelhos celulares e uma maquininha de cartão. As ocorrências foram apresentadas na Delegacia Central.

O secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira, destacou o impacto da operação. "Não damos espaço para o crime organizado em Itaquá. As apreensões representam um duro golpe contra o tráfico", afirmou.

O prefeito Eduardo Boigues ressaltou o compromisso com a segurança na cidade. “Itaquá está fortalecendo cada vez mais sua segurança. Vamos continuar apoiando operações como essa para proteger as famílias e manter a ordem na cidade", completou.