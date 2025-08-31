GCM de Itaquá e Polícia Militar estouram casa cofre com mais de R$ 42 mil, drogas e fuzil

No fim da tarde da última sexta-feira (29), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba, com apoio da Polícia Militar, estourou uma casa cofre localizada na rua Pinheiros, em Itaquaquecetuba, no limite com o Itaim Paulista.

No local, foram apreendidos R$ 42 mil em dinheiro vivo, um fuzil, 2.186 porções de maconha do tipo K9, 180 de cocaína, 229 de crack, 10 unidades de “meleca” (droga sintética) e 16 aparelhos celulares, que serão objeto de investigação.

Um homem foi detido e conduzido à Delegacia Central de Itaquaquecetuba, onde o caso foi apresentado. Ele segue à disposição da Justiça.