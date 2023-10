GCM de Itaquá estoura casa bomba e calcula R$ 100 mil de prejuízo ao tráfico

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba estourou uma casa bomba na noite de quarta-feira (25) após verificação durante patrulhamento preventivo na Vila Sônia. No local foram encontrados entorpecentes, balanças, cadernos de contabilidade do tráfico e embalagens para a separação e comercialização dos produtos.



Ninguém foi preso, mas o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira, estima que o tráfico teve, com a apreensão, um prejuízo de R$ 100 mil. "Nossos patrulheiros verificaram a residência em um bairro humilde e constataram que na casa havia muita droga, inclusive produtos de uso médico. Estimo que o prejuízo foi grande."



Foram encontrados 9,7 kg de maconha orgânica, 1.294 porções e 495 gramas de cocaína, 600 unidades embaladas e 300 gramas de crack, 1.407 porções de k9, 10 comprimidos de êxtase, 18 de hemitartarato de norepinefrina, 20 de sulfato de morfina, além de R$ 1.142,00 em espécie. O local foi periciado e feito o registro da ocorrência na delegacia.



O sulfato de morfina é um analgésico forte, sistêmico, usado para o alívio de dor intensa. Seu consumo deve ser reservado para as manifestações dolorosas mais graves, como em casos de infarto do miocárdio, lesões graves ou dor crônica severa associada ao câncer terminal.



Já a norepinefrina é o medicamento mais utilizado para a elevação da pressão arterial nos quadros de choque sépticos em que não se observa resposta do paciente à ressuscitação. Os efeitos colaterais são semelhantes aos da adrenalina, como arritmias cardíacas, hipertensão, dores de cabeça e vômitos. Isso tudo, misturado às drogas, pode levar à morte.



O prefeito Eduardo Boigues esteve na casa bomba acompanhando a apreensão da GCM e elogiou a ação rápida e certeira. "Nossa guarda tem feito um trabalho importante na cidade defendendo pessoas e tirando drogas das ruas para o benefício da população. Parabéns aos agentes pelo êxito em combater o crime em Itaquá", disse.



Denúncias, suspeitas de tráfico ou outros crimes podem ser denunciados pelo 153.