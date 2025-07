GCM de Itaquá estoura casa bomba, prende suspeito e apreende 2,7 mil entorpecentes

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba prendeu em flagrante, na manhã desta sexta-feira (25), um homem de 22 anos suspeito de atuar como responsável pela guarda de uma casa bomba na Vila Sônia. A ação aconteceu após uma denúncia que indicava a existência de um imóvel usado para o armazenamento de drogas. No total, entre quinta (24) e sexta, foram apreendidos 2.723 entorpecentes.

Quando os agentes chegaram no imóvel, o portão estava aberto. Logo foi possível sentir o odor dos entorpecentes e ver as substâncias no sofá da residência, além do indivíduo dentro da casa. Havia uma arma de fogo calibre 32 com cinco munições e 654 porções de cocaína, 441 de crack, 400 de haxixe, 325 drogas k, 170 de skank, 170 de maconha e 34 de uma nova droga chamada de "meleca", uma variação da maconha.

O indivíduo estava há menos de um mês fora da prisão, respondendo por dois roubos, e agora responderá pelo crime de tráfico de drogas. A perícia foi acionada e a ocorrência está em andamento na Delegacia Central. "Essas ações mostram que Itaquá tem força no combate ao tráfico e que não vamos tolerar a criminalidade nos bairros", afirmou o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.

Já na quinta (24), 529 porções de entorpecentes foram apreendidas durante patrulha em mais de 20 bairros da cidade. No Jardim Miray, foram encontradas 100 porções de crack, 14 de cocaína, 63 de skank, duas de drogas k, duas de maconha, 18 de haxixe e três de maconha colombiana. Já no Marengo, os agentes apreenderam 216 porções de crack, 46 de cocaína, 44 de skank e 21 de haxixe.

O prefeito Eduardo Boigues ressaltou que operações como essa reforçam o trabalho integrado de inteligência. “Nosso objetivo é combater o tráfico de forma estratégica, retirando drogas de circulação e garantindo mais segurança aos moradores."