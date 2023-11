GCM de Itaquá flagra rinha de galos e detém 12 suspeitos por crime ambiental

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba desmantelou, nesta quarta-feira (15), uma rinha de galos no Jardim São Paulo, onde 12 indivíduos foram detidos e 36 galos resgatados. A operação também resultou na apreensão de sete motos e dois carros usados na prática ilícita.



A ação começou no início da tarde, quando equipes receberam uma denúncia anônima de que um imóvel estava sendo utilizado para práticas de crime ambiental.



Ao chegarem, os agentes se depararam com dezenas de indivíduos que tentaram se evadir do local pulando o muro do imóvel, mas foram encontrados e detidos na residência ao lado.



No local, foram encontradas dezenas de caixas com os galos usados nas brigas, junto às vestimentas utilizadas nas ações. O perímetro foi preservado para a realização da perícia criminal.



"Ao todo, 36 galos foram resgatados, todos sem ferimentos aparentes. É mais um dia de prejuízo para o crime em Itaquá. Nossas equipes da GCM estão mobilizadas para desmantelar qualquer ação criminosa e garantir a segurança nos bairros", disse o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.



O caso foi encaminhado ao delegado de polícia da Judiciária Civil para as providências legais necessárias.



"A GCM desempenha um papel fundamental para a segurança pública e essa operação é mais uma prova disso. Seguiremos comprometidos com a missão de zelar pelo bem-estar da comunidade e coibir atividades ilegais", completou o prefeito Eduardo Boigues.



Denúncias devem ser feitas pelo 153.