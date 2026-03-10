GCM de Itaquá liberta vítima de cárcere privado, prende dois e combate perturbação do sossego

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou, do fim da semana passada até o início desta, ações de combate à perturbação do sossego em mais de 20 bairros, que resultaram na libertação de uma vítima de cárcere privado e na prisão de dois suspeitos.



Agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) foram acionados pelo Centro de Comunicações (CECOM) após moradores informarem que um grupo de indivíduos mantinha uma pessoa em um imóvel em construção no Jardim Adriane.



Segundo as informações repassadas à central, sete suspeitos ocupavam dois veículos e ao menos três estariam armados. No local, os guardas realizaram incursão no imóvel e localizaram quatro indivíduos. Durante a abordagem, dois fugiram ao saltar de uma janela e escaparam pela comunidade, enquanto outros dois foram detidos ainda dentro da construção.



A vítima, um caminhoneiro do estado de Santa Catarina, havia sido atraída até Itaquá para realizar um frete. Conforme relato, ele foi abordado no Jardim Odete e levado até o cativeiro. A equipe libertou o motorista e recuperou a carreta sem danos.



Os dois suspeitos detidos foram reconhecidos pela vítima e receberam voz de prisão em flagrante. Ambos possuem antecedentes criminais por roubo, conforme o artigo 157 do Código Penal. A ocorrência foi apresentada na Delegacia Central.



Além da atuação na ocorrência de cárcere privado, a GCM manteve operações de fiscalização e patrulhamento durante todo o fim de semana. Entre sexta (6) e domingo (8), as equipes atenderam 113 chamados relacionados à perturbação do sossego.



“A atuação da GCM mostra a importância da presença constante nas ruas. A Força Azul tem respondido com rapidez, protegendo a população e combatendo a criminalidade nos bairros”, destacou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.



“A libertação da vítima e a prisão dos suspeitos mostram o preparo e a coragem dos agentes. A GCM é motivo de orgulho para a cidade”, comentou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.



“Além das ocorrências criminais, a Força Azul é ativa na preservação da paz na cidade. Não tem chance para algazarras, som alto e baile. Itaquá é terra com lei”, completou o prefeito Eduardo Boigues.