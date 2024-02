GCM de Itaquá localiza e apreende equipamentos usados para falsificar bebidas alcoólicas

A Guarda Civil Municipal (GCM) localizou um espaço utilizado para falsificar cervejas. Após denúncia, cinco pessoas foram presas no Jardim Fiorelo, em Itaquá. O caso ocorreu nesta sexta-feira (2).

Foram apreendidas 13 mil garrafas rotuladas e 577 caixas de engradados que estavam prontos para ser comercializadas. No local havia cinco equipamentos, como prensas para colocar as tampas e rótulos.