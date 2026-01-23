GCM de Itaquá localiza tonel do tráfico e barraco usado como ponto estratégico no Marengo

A Secretaria de Segurança Pública de Itaquaquecetuba localizou, nesta quarta-feira (21), durante patrulhamento em uma área de mata, um tonel utilizado para o armazenamento de drogas. O recipiente estava escondido sob um sofá abandonado, madeiras, plástico e galhos de árvores. No interior, foram encontrados kits de entorpecentes.

A poucos metros do local, em um barraco utilizado como ponto estratégico para o tráfico, os guardas localizaram mais porções de cocaína e crack, além de dinheiro e anotações relacionadas à contabilidade da atividade criminosa.

De acordo com as investigações, o tonel já teria sido utilizado para esconder cerca de 300 quilos de drogas, retirados após uma operação conjunta entre a GCM, a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) e o Canil da Polícia Militar.

Somente nesta ação, foram apreendidos 1.815 entorpecentes entre haxixe, drogas k, crack, cocaína, skank e maconha, além de R$ 225 em dinheiro trocado. O material apreendido abasteceria um ponto de venda de drogas até a noite desta quinta-feira (22).

Uma ação simultânea se estendeu aos bairros Jardim Adriane e Jardim Odete, onde foram apreendidos mais 269 entorpecentes, R$ 112 em dinheiro e um aparelho celular. Todo o material foi apresentado na Delegacia Central.