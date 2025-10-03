Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

GCM de Itaquá prende suspeitos e apreende mais de 3 mil porções de drogas na Kaplas

Operação também resultou na apreensão de R$ 2,3 mil

03 outubro 2025 - 14h15Por De Itaquá
- (Foto: Divulgação)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou, na tarde desta quinta-feira (2), uma operação na comunidade Kaplas que resultou na prisão de dois suspeitos, apreensão de R$ 2.385,00 em espécie, três celulares, materiais de contabilidade do tráfico e 3.320 porções de drogas. 

Durante o patrulhamento pela rua Jacareí, entrada da comunidade, os agentes flagraram pessoas adquirindo drogas. Uma mulher abandonou uma sacola contendo entorpecentes e, em seguida, dentro de um barraco de madeira com a porta aberta, os guardas visualizaram mais drogas, dinheiro e duas pessoas em ligação telefônica, que foram abordadas e detidas. No total, foram apreendidas 1.242 porções de maconha, 1.320 de cocaína e 758 de crack.

Um dos indivíduos resistiu à prisão, tentou fugir e incitou moradores a resgatá-lo. Em seguida, cerca de 40 pessoas cercaram os agentes, que foram atacados com paus e pedras. Para dispersar o grupo e garantir a integridade da equipe, foram efetuados dois disparos de arma de fogo para o alto. A GCM contou com o apoio da Polícia Militar e a situação foi controlada.

O secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira, destacou que a operação teve como objetivo proteger a população da opressão do tráfico. “Retirar de circulação mais de 3 mil porções de drogas em uma única operação é um grande resultado. A GCM mostrou coragem diante da resistência e cumpriu seu papel. Nós, como poder público, fomos até a comunidade justamente para libertar essa população humilde da opressão do tráfico de drogas, que usa as pessoas como escudo para manter grandes quantidades de entorpecentes.”

“Itaquá não vai se curvar ao crime organizado. Estamos fortalecendo nossas forças de segurança e vamos continuar combatendo o tráfico e a criminalidade para que nossa população viva com mais tranquilidade", reforçou o prefeito Eduardo Boigues.

 

