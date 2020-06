GCM de Itaquá prende traficante em praça pública do Jardim Luciana Suspeito preso revelou ganhar cerca de 20% do lucro obtido no dia

Por Marcus Pontes - de Itaquá 19 JUN 2020 - 16h28

Guardas prenderam traficante em praça do Jardim Luciana Foto: GCM/Divulgação Um homem foi preso sob suspeita de vender drogas em uma praça pública do Jardim Luciana, em Itaquaquecetuba, durante esta sexta-feira, 19. A ação resultou na apreensão de 53 porções de cocaína, 33 de maconha, além de R$ 37. Segundo a Guarda Civil Municipal, o suspeito foi visto na Rua Astorga. Ele ficou nervoso quando viu a aproximação da viatura, o que levantou as suspeitas. Na abordagem, foram localizadas porções de drogas e dinheiro. Foi então que o suspeito revelou detalhes da venda de drogas. Aos agentes, o suspeito falou que recebia as drogas de um rapaz de bicicleta, mas que não o conhecia. Disse, ainda, que ficava com 20% de todo o lucro obtido com a venda das drogas. O suspeito preso foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi autuado por tráfico de drogas.

