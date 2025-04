GCM de Itaquá realiza Operação Impacto, apreende mais de 900 drogas e R$ 1,3 mil em dinheiro

Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba realizou, entre a noite de quinta (24) e a madrugada desta sexta-feira (25), mais uma edição da Operação Impacto, de combate ao tráfico de drogas.



A ação resultou na apreensão de 993 porções de entorpecentes, R$ 1.342 em espécie, um celular e anotações relacionadas à movimentação do tráfico. Uma casa bomba foi localizada.



A operação teve início no Jardim Celeste, em uma viela já conhecida pelos agentes como ponto de venda de drogas, onde encontraram 106 entorpecentes entre porções de skank, maconha, K9, cocaína e dry, além de um celular.



Na Quinta da Boa Vista, a equipe localizou 85 porções, mas sem suspeitos no momento da abordagem. Já no Recanto Mônica, um dos principais alvos da operação, foram encontradas 244 porções de drogas prontas para a venda.



Em uma segunda rua do mesmo bairro, os agentes encontraram 39 porções, R$ 1.342 em dinheiro e anotações ligadas ao tráfico escondidos em um terreno.



Já na manhã desta sexta, uma casa bomba foi localizada na Quinta da Boa Vista. Os agentes encontraram 519 porções de cocaína, maconha e drogas k. Todo o material foi encaminhado à Delegacia Central.



Segundo o secretário de Segurança, Anderson Caldeira, a atuação em pontos mapeados é fundamental para desarticular essas redes. “Nosso trabalho é constante e sempre em parceria com a inteligência da corporação para atingir os melhores resultados.”



De acordo com o prefeito Eduardo Boigues, o trabalho da GCM seguirá sendo reforçado. “Ações como essa mostram que o enfrentamento ao tráfico é uma prioridade, com resultados concretos e sensação de segurança para a população.”