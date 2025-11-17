GCM de Itaquá recupera motocicleta roubada e desarticula casa-bomba

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou, entre a noite de quinta (13) e a madrugada desta sexta-feira (14), a Operação Linha Direta para atender denúncias relacionadas a quadrilhas envolvidas com tráfico de drogas, roubos e homicídios.



A ação percorreu mais de 50 bairros e resultou na recuperação de uma motocicleta roubada no Parque Recanto Mônica. Um homem foi detido e vai responder por receptação.



A estratégia operacional da GCM mobilizou 20 viaturas em rondas para coibir roubos e o tráfico de drogas. Nas ações de inteligência, cerca de 70 pessoas foram abordadas e diversos veículos passaram por vistoria.



“As apreensões demonstram que nossas equipes estão atuando de forma estratégica e constante para desarticular o crime na cidade. Cada entorpecente retirado de circulação representa um passo importante para devolver segurança e tranquilidade aos bairros”, disse o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.



Durante a operação, uma denúncia anônima apontou o horário de abastecimento de uma casa-bomba no Jardim Miray. Os agentes chegaram no local exatamente quando um suspeito deixava o imóvel em uma motocicleta e conseguiu fugir.



Dentro da residência, foram encontrados 1.470 entorpecentes, entre drogas k, crack, cocaína e lança-perfume, além de anotações da contabilidade do tráfico. “Os resultados reforçam nosso compromisso em ampliar a segurança e garantir tranquilidade para a população”, acrescentou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.



Novas apreensões foram efetuadas na Vila Gepina, Vila Miranda, Celeste, Residencial Palmas de Itaquá, Jardim Josely, Vila Monte Belo e Pequeno Coração. Ao todo, as operações retiraram 2.804 entorpecentes das ruas do município.



“Estamos avançando com firmeza no combate ao crime. Cada ação realizada representa mais segurança, mais ordem e mais qualidade de vida para Itaquá”, completou o prefeito Eduardo Boigues. Denúncias podem ser feitas pelo 153, (11) 4753-1108/1421/1274, 4642-4659 e pela ouvidoria (itaquaquecetuba.sp.gov.br/ouvidoria).