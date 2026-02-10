GCM de Itaquá recupera motocicletas durante operação de Carnaval 'Folia Sem Tóxico'

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba divulgou o balanço de uma operação realizada entre sábado (7) e domingo (8), que resultou na recuperação de três motocicletas e um veículo, produtos de furto e roubo. As ações integram os esforços da Operação Folia Sem Tóxico, intensificada ao longo do período de Carnaval.

No sábado (7), após receber informações sobre crimes praticados horas antes, a GCM identificou uma movimentação suspeita em uma área de mata no bairro Vila Sônia. Diante da denúncia, a Guarda Ambiental se deslocou até o local e localizou duas motocicletas, sendo uma de alta e outra de média cilindrada, ambas com registro de furto e roubo ocorrido durante a madrugada.

As circunstâncias da ação indicam que os veículos seriam utilizados em outros delitos e posteriormente desmontados pelos criminosos. As motocicletas foram apreendidas e encaminhadas para os procedimentos legais na Delegacia Central.

Já no domingo (8), a GCM recuperou mais uma motocicleta de alta cilindrada na Vila Virgínia e um veículo no Jardim Caiuby após novas denúncias anônimas. Todos os veículos localizados foram devidamente restituídos aos proprietários.

“A atuação da nossa GCM foi fundamental para o sucesso da operação, demonstrando preparo e compromisso com a proteção da população, especialmente em um período de maior movimentação como o Carnaval", disse o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

“Mais uma vez os resultados refletem os investimentos em estrutura, equipamentos e capacitação da GCM, que fortalecem o trabalho preventivo e ampliam a capacidade de resposta da segurança pública em Itaquá", comentou o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.

"Temos uma das GCMs mais bem armadas da região e do estado. A população pode confiar no trabalho da corporação, que atua de forma integrada, próxima da comunidade e sempre pronta para agir diante das denúncias", completou o prefeito Eduardo Boigues.