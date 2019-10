GCM de Itaquá salva motorista e ajudante sequestrados e prende suspeito com revólver

A Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba (GCM) livrou duas pessoas sequestradas, nesta sexta-feira, 25, no Jardim Odete. Durante o resgate, um bandido atirou contra os agentes municipais. O atirador foi preso e um revólver apreendido.

O local onde as vítimas eram mantidas reféns foi descoberto após denúncia anônima. Relatos apontavam para uma movimentação suspeita em um terreno do bairro.

Agentes, da Ronda Ostensiva Tática com Apoio de Motocicletas (Rotam), foram até o endereço citado e foram recebidos a tiros. Um suspeito permaneceu no local e foi preso. As vítimas foram libertadas.

De acordo com as primeiras informações da corporação, as vítimas estavam em um Fiat Ducato, para realizar entregas, quando foram interceptadas na Avenida Governador Mário Covas Júnior, próximo a um centro de compras, e foram sequestradas por bandidos.

O sequestro aconteceu pouco depois das 8 horas da manhã. Tanto motorista quanto ajudante foram mantidos reféns por mais de cinco horas.