GCM de Itaquá socorre criança desfalecida no Jardim Luciana

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba salvou a vida de uma criança no Jardim Luciana. A menina, carregada pelos pais, chegou desmaiada e sem sinais vitais na Base Comunitária do bairro. Ela recebeu os primeiros socorros e voltou a respirar. O caso aconteceu no último domingo (1º).

Caso

De acordo com a GCM, durante a manhã, os pais da criança chegaram a base com ela desmaiada. Os guardas realizaram uma manobra pré-hospitalar de desobstrução das vias aéreas superiores.

“Após o procedimento, em instantes a criança voltou a consciência e voltou a respirar”, comentou um dos guardas.

Em seguida a criança foi levada para o Centro de Saúde 24 horas.

Ela recebeu atendimento médico e foi liberada.

Segundo os guardas, no mesmo dia, porém na parte da tarde, os pais da criança voltaram à base para agradecer a ação dos guardas e mostrar que a filha estava bem.