GCM de Mogi apreende 120kg de maconha em área de mata

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes apreendeu, na tarde desta terça-feira (29/07), cerca de 120kg de maconha, em uma área de mata do Conjunto Toyama. A ocorrência está em andamento e sendo apresentada no 1º Distrito Policial da cidade, no Parque Monte Líbano.

A apreensão foi realizada pela Patrulha Rural da Guarda Civil Municipal, com apoio do Canil da corporação e de outras viaturas. O entorpecente estava acondicionado em 120 tijolos, de aproximadamente um quilo cada.

A equipe da Patrulha Rural fazia rondas na região do Conjunto Toyama em busca de uma motocicleta que havia sido roubada, quando descobriu uma trilha em área de mata. Ao fazer a verificação do local, a equipe flagrou um suspeito que, ao ver os guardas civis, correu em direção a outros três homens, que estavam mais à frente cavando. Os quatro suspeitos conseguiram fugir.

Com o apoio do Canil, foram localizados os entorpecentes no local em que os suspeitos estavam cavando. Todo o material foi apreendido e encaminhado para o 1º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Civil fará a investigação do caso.

A Guarda Civil Municipal faz parte do sistema de segurança pública de Mogi das Cruzes e mantém o patrulhamento em todas as regiões do município, em um trabalho conjunto com a Polícia Militar. O trabalho também compreende o monitoramento com câmeras, por meio do Centro de Operações Integradas (COI), além de grupamentos específicos, como a Ronda Escolar, Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Ambiental, Canil, Rondas Ostensivas com Motos (ROMO) e Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.