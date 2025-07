GCM de Mogi apreende mais de 1,3 mil porções de entorpecentes

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes apreendeu, na noite de terça-feira (08/07), mais de 1,3 mil porções de entorpecentes em uma ocorrência na Vila Natal. O material foi abandonado por um suspeito, que fugiu. Os entorpecentes foram encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, que fará a investigação do caso.

Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) fazia o patrulhamento no bairro quando notou um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele jogou um material no telhado de uma residência e fugiu.

Após fazer as buscas, a equipe da GCM encontrou duas sacolas plásticas com entorpecentes já fracionados e prontos para a venda. Foram apreendidas 773 porções de cocaína, 291 porções de crack e 282 de maconha, totalizando 1.346 porções.

Todo o material recolhido foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada pela Polícia Civil.

Prisão

Já na manhã desta sexta-feira (11/07), um homem foi preso acusado de roubo de telefone celular. A prisão ocorreu na esquina das ruas Barão de Jaceguai e Tenente Manoel Alves dos Anjos, no Centro.

A equipe da Guarda Civil Municipal foi acionada por pedestres, que já haviam imobilizado o suspeito e denunciaram que ele havia roubado o telefone celular de uma mulher. A vítima confirmou o fato e, com isso, os agentes fizeram a detenção do homem e o encaminharam para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.

O trabalho de segurança na região central da cidade vem sendo reforçado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. No início de abril, a administração municipal reativou a base da Guarda Civil Municipal na praça Oswaldo Cruz. O local foi totalmente recuperado pela administração municipal e funciona 24 horas por dia, com pelo menos dois guardas civis municipais. Além do atendimento ao público, eles também atuam no monitoramento da região central. Uma viatura também foi designada para o local, tornando o atendimento das ocorrências mais rápido e eficiente.

A administração municipal também ampliou as rondas realizadas pela Guarda Civil Municipal na região central para reforçar a segurança dos moradores, comerciantes e da população que circula pelo local.

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.