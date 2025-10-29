GCM de Mogi apreende quase 200 porções de drogas na Vila Cléo

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes apreendeu 197 porções de substâncias análogas a entorpecentes na tarde desta terça-feira (28/10), na Vila Cléo.

A equipe da Secretaria Municipal de Segurança fazia patrulhamento preventivo no bairro quando percebeu, na rua Thomaz Domingues, a presença de um homem em atitude suspeita.

Ao aproximarem a viatura do suspeito, ele notou que estava sendo observado e correu por outras ruas estreitas da região, o que impediu que os guardas o alcançassem. Ainda assim, a GCM realizou uma varredura pelo local e localizou uma sacola repleta de substâncias análogas a entorpecentes, além de uma quantia em dinheiro e um rádio comunicador.

Foram apreendidos o dinheiro em espécie (R$ 28,00), 83 porções de substância análoga à cocaína, 76 porções de maconha e 37 de crack e o rádio. Tudo foi levado pelos guardas ao 2º Distrito Policial de Mogi e entregue à autoridade policial de plantão, para registro da ocorrência e providências legais.

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que funciona 24 horas por dia.