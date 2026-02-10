Envie seu vídeo(11) 4745-6900
terça 10 de fevereiro de 2026

Jornal Diário de Suzano - 10/02/2026
Polícia

GCM de Mogi apreende quase 800 porções de drogas

Maconha, crack e cocaína estavam dentro de uma mochila, que estava sendo carregada por um grupo de homens no Jardim Planalto

10 fevereiro 2026 - 10h35Por de Mogi
GCM de Mogi apreende quase 800 porções de drogasGCM de Mogi apreende quase 800 porções de drogas - (Foto: Divulgação/PMMC)

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes apreendeu nesta segunda-feira (9), no Jardim Planalto, quase 800 porções de drogas, que estavam dentro de uma mochila, jogada num matagal. 

A equipe fazia patrulhamento de rotina no bairro quando percebeu a atitude suspeita de um grupo de homens numa região de mata. Ao notarem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram rapidamente pelo terreno ermo, deixando uma mochila pelo caminho.

Com o apoio do Canil da Guarda, foi feita uma varredura no local e uma mochila foi encontrada com diversas porções de entorpecentes. Havia 327 porções de maconha, 207 porções de crack e 260 de cocaína. Todo o material foi levado e apresentado à autoridade policial de plantão no 2° Departamento de Polícia da cidade, no distrito de Braz Cubas.

