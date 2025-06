GCM de Mogi captura procurado pela Justiça e prende outro por roubo e tráfico de drogas

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes capturou na última quinta-feira (dia 19/06) um foragido da Justiça. O caso foi registrado em Jundiapeba, após alerta da Central de Operações Especiais (COI) de que um indivíduo conduzia uma moto com placa adulterada.

Ao ser flagrado pelos guardas municipais, o homem confessou que adulterou a placa com fita isolante preta para que as câmeras de monitoramento não o identificassem. A moto e o procurado foram conduzidos a Central de Polícia Judiciária para as providências legais.

A segunda ocorrência do dia foi registrada no Centro da cidade: a equipe da ROMU prendeu um indivíduo na rua Professor Flaviano de Melo, minutos após agredir e roubar o celular de uma vítima. O assaltante foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça para as providências legais.

TRÁFICO DE DROGAS

Na noite da última quarta-feira (dia 18/06) a GCM prendeu um indivíduo na Vila Cecília por tráfico de drogas. A ação aconteceu durante patrulhamento de rotina pela região da Vila Brasileira - ao avistarem os guardas, dois suspeitos empreenderam fuga, deixando pra trás uma sacola de compras contendo diversas porções de entorpecentes, fracionadas e prontas para a venda, além de certa quantia em dinheiro. Um dos suspeitos foi capturado, com mais drogas similares às encontradas na sacola.

Diante dos fatos, a GCM encaminhou o indivíduo para a Central de Polícia Judiciaria, para os procedimentos legais.