GCM de Mogi captura quatro procurados pela Justiça durante o final de semana

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes capturou quatro procurados pela Justiça durante este final de semana. Entre os detidos estavam procurados por crimes graves, como homicídio, roubo e estelionato. Todos foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil e permaneceram presos, à disposição da Justiça.

“As capturas são resultado de uma série de investimentos que estão sendo realizados pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por determinação da prefeita Mara Bertaiolli. São ações de implantação de tecnologia, como o Smart Mogi, e de ampliação da presença da Guarda Civil Municipal, como a criação da Deac. Estes dois projetos foram fundamentais para as ocorrências com procurados neste final de semana”, explicou o secretário municipal de Segurança, Gilberto Ito.

Na manhã de sábado (18/10), as câmeras do Smart Mogi existentes no Terminal Estudantes fizeram o reconhecimento de um homem procurado por homicídio. A viatura mais próxima foi encaminhada e conseguiu fazer a captura ainda na plataforma do terminal. Segundo o registro criminal, o homem ainda precisa cumprir 14 anos de pena em regime fechado.

O Smart Mogi conta com sistema de câmeras por reconhecimento facial e foi inaugurado no último mês. Ele está ligado ao banco de dados da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado, permitindo a identificação de pessoas com pendências criminais.

Já no período da noite deste sábado, guardas civis municipais que participavam da Diária Especial por Atividade Complementar (Deac) capturaram um homem procurado por estelionato, na rodovia Mogi-Dutra. A equipe da corporação estava fazendo monitoramento no início da rodovia, quando percebeu a passagem de uma motocicleta sem placas. Os guardas civis municipais realizaram a perseguição ao suspeito por cerca de 15 quilômetros, na rodovia, até conseguir a abordagem.

Após verificação , foi constatado que o homem era procurado pela Justiça elo crime de estelionato. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes juntamente com a motocicleta, que foi apreendida.

Mais capturas

Ainda no sábado, um homem foi capturado pela Guarda Civil Municipal no Jardim Santista. Na ocorrência, a corporação foi solicitada para apoio a um atendimento do Samu sobre uma pessoa que estava com comportamento agressivo, na rua Professora Leonor de Oliveira Mello. Após averiguação e com apoio da Polícia Militar, verificou-se que ele era procurado pela Justiça pelo crime de roubo.

Já na Vila Cintra, a Guarda Civil Municipal foi acionada para atendimento de uma ocorrência de discussão de trânsito, em que um dos motoristas aparentava estar armado. A equipe da corporação localizou o veículo e ao fazer a conferência da documentação do homem, com apoio do Centro de Operações Integradas (COI), verificou que existia um mandado de prisão em aberto contra o homem, que foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Investimentos

A Prefeitura de Mogi das Cruzes vem realizando uma série de investimentos em segurança no município. Em setembro, foi lançado o Smart Mogi, novo sistema de monitoramento com reconhecimento facial. Integrado ao banco de dados do Programa Muralha Paulista, da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, ele garante maior eficiência no monitoramento da cidade, com cruzamento de dados. Ao todo, 210 câmeras na região central e nos bairros contarão com o serviço, que já está em pleno funcionamento.

A Prefeitura também está ampliando o sistema de monitoramento em Mogi das Cruzes. Serão instaladas 51 novas câmeras de monitoramento - incluindo 10 que terão reconhecimento facial. Com isso, o número de equipamentos de monitoramento na cidade passará para 658 câmeras de monitoramento, sendo 210 câmeras com reconhecimento facial e 448 equipamentos entre leitura de placas de veículos e monitoramento.

Ainda em setembro, a administração municipal iniciou as atividades da Diária Especial por Atividade Complementar (DEAC), que possibilita que os guardas civis municipais trabalhem no período de folga. A medida permite que o número de agentes nas ruas seja ampliado entre 20% e 25%, com investimento de R$ 240 mil/mês.

A Prefeitura também incorporou ao patrulhamento nas ruas de 64 novos guardas civis municipais, em março. Para isso, a administração municipal investiu R$ 1,7 milhão para a compra de uniformes e coletes balísticos que são usados pelos profissionais.

Em agosto, foi lançado o aplicativo SOS Mulher Mogiana, uma plataforma é direcionada exclusivamente para que mulheres com medidas protetivas possam acionar socorro imediato em casos de urgência e beneficiará mais de 280 mulheres vitimas de violência. O SOS Mulher Mogiana funciona como uma ferramenta de emergência para mulheres que possuem medidas protetivas, permitindo que elas acionem rapidamente a Patrulha Maria da Penha e a Guarda Municipal.

Outro destaque é a reativação da base da Guarda Civil Municipal na praça Oswaldo Cruz, em abril. O local foi totalmente recuperado pela administração municipal e voltou a funcionar 24 horas por dia. Além do atendimento ao público, os guardas civis também atuam no monitoramento da região central. Uma viatura também está designada para o local, tornando o atendimento a ocorrências mais rápido e eficiente.

A Prefeitura também intensificou a integração entre a Guarda Civil Municipal e as Polícias Militar e Civil para a realização de operações especiais. O trabalho conjunto com corporações de outras cidades da região também está sendo intensificado.

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.