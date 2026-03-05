Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 04/03/2026
Polícia

GCM de Mogi das Cruzes prende homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas

Suspeito foi localizado durante patrulhamento preventivo na região do Jardim Santos Dumont após denúncia anônima

05 março 2026 - 15h56Por De Mogi

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi das Cruzes prendeu, na noite de quarta-feira (4), um homem procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de entorpecentes. A ação foi realizada por uma equipe da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) durante patrulhamento preventivo na região do Jardim Santos Dumont.

Os agentes estavam em patrulhamento pela Estrada da Esmeralda, quando receberam uma denúncia anônima sobre a possível prática de tráfico de drogas no local. Diante das informações, a equipe realizou a abordagem de um indivíduo que se encontrava nas imediações.

Durante a abordagem, o homem se identificou e informou não portar documento de identificação. Com os dados fornecidos, os agentes realizaram consulta ao Centro de Operações Integradas (COI), que constatou a existência de um mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

O mandado havia sido expedido em outubro de 2025 pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Diante da confirmação, os guardas realizaram a captura do indivíduo, que foi conduzido sem a necessidade do uso de algemas até a Central de Polícia Judiciária (CPJ). No local, a autoridade policial tomou ciência da ocorrência, confirmou a vigência do mandado e manteve o homem preso, ficando à disposição da Justiça.

