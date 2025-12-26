GCM de Mogi é morto em Arujá; secretário-adjunto de Segurança é suspeito

O guarda civil municipal (GCM) de Mogi das Cruzes, Nelson Caetano de Lima Neto, de 37 anos, foi morto a tiros em Arujá, na noite de quarta-feira (24). O principal suspeito é o secretário-adjunto de Segurança de Arujá, Uelton de Souza Almeida, de 40 anos.

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), guardas municipais foram acionados e encontraram a vítima já sem vida dentro de uma casa. Duas armas de fogo foram apreendidas.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Arujá, que requisitou exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil segue investigando o caso.

Prefeitura de Arujá

Em nota, a Prefeitura de Arujá informou a exoneração do secretário-adjunto de Segurança após tomar conhecimento do caso. A administração disse, ainda, que irá colaborar com as investigações no caso. Além disso, Uelton foi afastado de suas funções como guarda civil municipal (GCM) da cidade.

O suspeito foi eleito vereador em Arujá nas eleições de 2024, mas se licenciou do cargo em fevereiro deste ano. O DS tentou contato com a Câmara de Arujá para um pronunciamento. A matéria será atualizada em caso de resposta.

O DS tentou contato com a defesa de Uelton, mas não obteve resposta até o fechamento da reportagem, que segue aberta para um pronunciamento da defesa.