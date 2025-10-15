GCM de Mogi localiza e apreende carro clonado na Vila Paulista

A Guarda Civil Municipal recebeu uma denúncia pelo Centro de Operações Integradas (COI) no fim da tarde desta segunda-feira (13/10) de um carro que seria clonado e estaria circulando pela avenida Shozo Sakai, no distrito de Braz Cubas.

Uma equipe foi até a avenida e o veículo já não estava mais na via. Os guardas patrulharam toda a região e conseguiram localizar o carro, um Fiesta de cor azul, na rua Professora Ana Maria Barbosa Garcia, na Vila Paulista.

Ao ser parado, o condutor, um homem, se identificou como proprietário do veículo e apresentou a documentação, mas ela estava com informações divergentes, tanto em relação ao nome do dono do carro quanto ao chassi.

Questionado sobre a procedência do veículo, o homem informou o nome da pessoa da qual havia comprado. O vendedor compareceu ao local e disse que comprou o Fiesta de um conhecido, mas informou apenas o primeiro nome dele.

Os dois homens, o atual proprietário do carro e o anterior, foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde o caso foi passado à autoridade policial de plantão.

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia e a ligação é gratuita.