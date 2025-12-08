Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

GCM de Mogi localiza moto furtada e detém um por tráfico de drogas

Os dois casos ocorreram no fim de semana, um em Braz Cubas e outro na Vila Cléo

08 dezembro 2025 - 16h01Por De Mogi
Entorpecentes foram apreendidos Entorpecentes foram apreendidos - (Foto: Divulgação/PMMC)

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes recuperou uma motocicleta que havia sido furtada e deteve um homem por tráfico de drogas na noite de sexta-feira (05/12), ambos os casos no distrito de Braz Cubas.

Por volta das 23h30 de sexta, uma equipe fazia o patrulhamento preventivo no centro de Braz Cubas, na região comercial, quando foi avisada pelo Centro de Operações Integradas (COI) sobre uma moto que havia acabado de ser furtada na região.

Passando pela rua Capitão Francisco de Almeida, os GCMs viram dois homens com a mesma descrição de roupas informada pelo COI. Eles foram abordados e, em consulta pessoal, a Polícia Militar disse estar com uma testemunha do furto na viatura. A vítima fez o reconhecimento de um dos suspeitos e a GCM, em apoio à PM, conduziu o homem à Central de Flagrantes.

Tráfico de drogas

Na mesma noite, outra equipe patrulhava a Vila Cléo quando percebeu um homem em atitude suspeita, com um volume debaixo da blusa. O suspeito percebeu a presença da viatura e iniciou uma fuga, mas os guardas conseguiram alcançá-lo e, na abordagem, ele confessou que estava vendendo drogas.

Dentro da blusa, havia um saco plástico com várias porções de entorpecentes (12 invólucros de maconha, 24 de cocaína e 71 de crack) e dinheiro em espécie. O suspeito e as substâncias foram levados pela equipe à Central de Flagrantes, onde ficaram à disposição da autoridade de plantão.
 

