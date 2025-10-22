GCM de Mogi localiza quase 700 porções em drogas

O Canil da Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes localizou uma sacola cheia de drogas, que havia sido abandonada por um suspeito, na Estrada da Esmeralda, no Conjunto Santo Ângelo, nesta terça-feira (21/10). Quase 700 porções de drogas, como maconha, crack e cocaína, foram apreendidas após a ação da GCM.
De acordo com a ocorrência registrada, por volta das 12h, a equipe da Guarda realizava patrulhamento preventivo pelo bairro, quando observou a atitude suspeita de um homem – ao notar a viatura, ele saiu correndo com uma sacola preta nas mãos. Foi iniciada a perseguição ao indivíduo e, ao perceber que seria alcançado, o suspeito jogou a sacola numa área de mata e fugiu. A equipe da GCM, que estava com o cão de faro K-9 Apollo, conseguiu localizar a sacola.
Na embalagem plástica, foram encontradas 109 porções de maconha, 383 porções de cocaína e 201 porções de crack. Os entorpecentes foram encaminhados pelos GCMs ao Distrito Policial, onde foi registrado o boletim de ocorrência.
Canil
O Canil da Guarda Civil Municipal é uma unidade operacional que tem como principal função apoiar operações de segurança e policiamento, com cães treinados e cuidados de forma adequada para ajudarem nas ações do setor.
Denúncias
A população pode entrar em contato com a Guarda pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI) da Prefeitura de Mogi das Cruzes, que atende 24 horas por dia e garante sigilo.