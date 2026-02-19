GCM de Mogi localiza veículos e apreende mais de 500 porções de entorpecentes

Um homem foi preso por tráfico de drogas, na manhã desta terça-feira (17), após ser flagrado com 567 porções de entorpecentes no Jardim Planalto, em Mogi das Cruzes. A equipe da Guarda Civil Municipal fazia patrulhamento no local quando o homem, ao avistar a viatura, tentou fugir à pé. Os guardas fizeram perseguição e conseguiram detê-lo.

Durante a fuga, o suspeito descartou uma mochila, que foi recuperada pela equipe da GCM. Nela, foram encontradas 239 porções de maconha, 200 porções de crack e 128 porções de cocaína, totalizando 567 porções de entorpecentes.

Após consulta ao sistema do Centro de Operações Integradas (COI), verificou-se que o suspeito já tinha passagem pela Justiça por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil para o registro do boletim de ocorrência e a adoção das providências legais por parte da autoridade polícia.

Localização de veículos

Também nesta terça-feira (17), a GCM localizou uma motocicleta na avenida Florencio Paiva, no Jardim Modelo. O veículo chamou a atenção da equipe de patrulhamento por não estar com o emplacamento de identificação. Após consulta ao sistema Smart Mogi com a numeração do chassi, foi verificado que havia uma queixa de furto do veículo.

A motocicleta foi encaminhada à Central de Flagrantes da Polícia Civil para registro da ocorrência. A equipe da Guarda Civil Municipal também fez contato com a proprietária para a devolução do veículo.

Já na manhã desta quarta-feira (18), uma equipe da Guarda Civil Municipal localizou um veículo furtado durante a madrugada. O automóvel estava estacionado na rua Senador Dantas, no Centro.

O proprietário foi avisado e esteve no local com a chave reserva para retirar o veículo. Como ele ainda não havia feito o registro do furto junto à Polícia Civil, uma viatura da Polícia Militar também esteve presente para a retirada do sistema da corporação.

A GCM faz parte do sistema de segurança pública de Mogi das Cruzes e mantém o patrulhamento em todas as regiões do município, em um trabalho conjunto com a Polícia Militar. O trabalho também compreende o monitoramento com câmeras, por meio do Centro de Operações Integradas (COI), além de grupamentos específicos, como a Ronda Escolar, Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Ambiental, Canil, Rondas Ostensivas com Motos (ROMO) e Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.