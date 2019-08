GCM de Mogi prende homem suspeito de vender drogas em Jundiapeba

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes deteve, nesta quarta-feira (28), um homem em flagrante por tráfico de drogas. O caso aconteceu na rua Indonésia, no distrito de Jundiapeba. Com ele, foram apreendidas porções de maconha, crack e cocaína.

O caso foi registrado no 4º Distrito Policial, onde o delegado responsável pelo caso ratificou a prisão em flagrante.

Os guardas municipais faziam patrulhamento pelo distrito de Jundiapeba quando receberam denúncia de moradores sobre a prática de tráfico de drogas. Ao abordarem o suspeito, de 21 anos, eles encontraram 36 porções embaladas de maconha, 34 porções de crack e 44 porções de cocaína, além de uma quantidade de dinheiro.

“A Prefeitura vem investindo ações para a melhoria da segurança pública em Mogi das Cruzes e um desses investimentos é o fortalecimento do trabalho da Guarda Municipal. Esta ação vem apresentando resultado positivo, com flagrantes como o desta quarta-feira”, afirmou o secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales.

O secretário lembrou ainda que Jundiapeba é uma das principais regiões de investimento da Prefeitura na área da segurança. No distrito, está sendo construído o Polo Municipal de Segurança, que recebera uma base da Guarda Municipal e estruturas para preparação dos profissionais. A administração municipal também trabalha junto ao Governo do Estado para a implantação de um Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep) no local.

A Guarda Municipal também já recebeu 27 novas viaturas, entre automóveis e motocicletas, o que permitiu dobrar o número de veículos em operação na cidade. Além disso, 40 novos guardas municipais e outros 40 agentes estão em fase de contratação.

Também foram criadas equipes específicas, como a Patrulha Maria da Penha, que acompanha 340 medidas protetivas a mulheres vítimas de violência, a Ronda Escolar e a Patrulha Rural.