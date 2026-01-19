GCM de Mogi recupera carro furtado em Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi das Cruzes localizou, na última sexta-feira (16/01), no Jardim Piatã, um veículo que havia sido furtado na segunda-feira, dia 12/01, na cidade de Suzano.

Uma equipe da GCM estava no bairro para um trabalho de intensificação de rondas, quando viu uma placa de veículo amassada jogada em um matagal. Ao verificar o emplacamento no sistema da Central de Operações Integradas (COI), constatou que pertencia a um carro que havia sido furtado em Suzano, quatro dias antes.

Os guardas fizeram buscas na região e conseguiram localizar o veículo, que já estava com outra placa. Eles fizeram a vistoria e confirmaram que se tratava do carro levado por criminosos no município vizinho.

Por meio dos dados registrados no sistema, a GCM entrou em contato com o verdadeiro proprietário do carro, que foi imediatamente ao local e, após o registro de boletim de ocorrência e demais trâmites legais, recuperou o seu veículo.