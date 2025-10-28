GCM de Mogi recupera moto roubada

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes recuperou na manhã desta segunda-feira (27) uma motocicleta que havia sido roubada de uma mulher no domingo (26).
O assalto aconteceu na rua Ivan Mendes Pinto, no Jardim Esperança, no domingo. Cinco suspeitos abordaram uma mogiana que passava pela via e a renderam. Ela entregou a moto e registrou boletim de ocorrência.
Em ronda preventiva pela região da Porteira Preta, a viatura seguiu pela rua Nasakata Takizawa, quando percebeu rastros de uma moto que seguiam até uma mata.
Quando entraram nessa mata, os guardas localizaram uma motocicleta abandonada. Ao consultar as placas no Centro de Operações Integradas (COI), os profissionais constataram que se tratava de um veículo roubado no dia anterior.
A motocicleta foi encaminhada pela Guarda à Central de Flagrantes e entregue à proprietária.
A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153, do COI, que funciona 24 horas por dia.