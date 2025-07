GCM de Mogi registra 180 prisões e apreende quase 34kg de drogas no primeiro semestre

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes fechou o primeiro semestre deste ano com 180 prisões em flagrantes na cidade. No mesmo período, a corporação registrou a apreensão de quase 34kg de entorpecentes, que foram retirados das ruas.

Os números fazem parte de um levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Segurança com base nos registros de ocorrências atendidas pela Guarda Civil Municipal entre janeiro e junho de 2025. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (17/07).

“Desde o início do ano, a Prefeitura vem investindo no fortalecimento do trabalho da Guarda Civil Municipal, com melhorias na estrutura e nas condições de trabalho dos profissionais, além de novas estratégias de policiamento e maior integração com as Polícias Civil e Militar, e GCMs dos municípios vizinhos. Isso se reflete em bons números no combate à criminalidade e na ampliação na percepção de segurança da população”, destacou o secretário municipal de Segurança, Gilberto Ito.

Ao todo, a corporação registrou 687 boletins de ocorrência péla GCM, que resultaram em 180 prisões. O mês de maio foi o que teve mais detenções, com 150 registros, seguido por abril (127 prisões) e março (116 prisões).

O combate ao tráfico de entorpecentes é uma das prioridades do trabalho da Guarda Civil Municipal em Mogi das Cruzes, com ações realizadas em todas as regiões da cidade pelos diversos grupamentos da corporação.

Foram apreendidos 33,9 quilos de entorpecentes. Entre os destaques deste trabalho estão 15,7 quilos de maconha, 7,7 quilos de cocaína e 6,7 quilos de crack. Também ocorreram apreensões de haxixe, êxtase, lança-perfume e maconha sintética (k2). Nestas ocorrências, também foram apreendidos R$ 3.656,05 em dinheiro.

Investimentos

A Guarda Civil Municipal faz parte do sistema de segurança pública de Mogi das Cruzes e mantém o patrulhamento em todas as regiões do município, em um trabalho conjunto com a Polícia Militar. O trabalho também compreende o monitoramento com câmeras, por meio do Centro de Operações Integradas (COI), além de grupamentos específicos, como a Ronda Escolar, Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Ambiental, Canil, Rondas Ostensivas com Motos (ROMO) e Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

Desde o início do ano, a Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza uma série de ações e investimentos para fortalecer o trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal na cidade. Entre as ações desenvolvidas, está a incorporação ao patrulhamento nas ruas de 64 novos guardas civis municipais, ocorrido em março. Para isso, a administração municipal investiu R$ 1,7 milhão para a compra de uniformes e coletes balísticos que são usados pelos profissionais.

Outro destaque é a reativação da base da Guarda Civil Municipal na praça Oswaldo Cruz, em abril. O local foi totalmente recuperado pela administração municipal e voltou a funcionar 24 horas por dia. Além do atendimento ao público, os guardas civis também atuam no monitoramento da região central. Uma viatura também está designada para o local, tornando o atendimento a ocorrências mais rápido e eficiente.

O trabalho da corporação no combate à perturbação do sossego e à prática de descarte irregular de lixo e entulho também foi ampliado, bem como o trabalho integrado com as Polícias Militar e Civil e a realização de operações especiais em diversas regiões da cidade.

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.