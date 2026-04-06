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Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
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Polícia

GCM de Poá apreende 280 porções de entorpecentes e prende traficante durante patrulhamento tático

Ação da ROMU na Vila Amélia realizada no último sábado (04/04) resultou na apreensão de maconha, crack e cocaína

06 abril 2026 - 18h30Por De Poá
Entorpecentes foram apreendidos Entorpecentes foram apreendidos - (Foto: Divulgação)

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), durante patrulhamento tático realizado pela no bairro Vila Amélia, no último sábado (04), efetuou a prisão em flagrante de um indivíduo por tráfico de drogas e apreendeu 280 porções de entorpecentes. A ocorrência foi registrada após a equipe identificar o suspeito em atitude suspeita, manuseando uma sacola em via pública.

Os guardas civis municipais realizaram a abordagem e, durante a averiguação do conteúdo da sacola, localizaram 136 porções de maconha, 78 de crack e 66 de cocaína. O homem foi preso e encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. A ação integra o trabalho permanente de patrulhamento preventivo e ostensivo realizado pela corporação em diferentes regiões do município.

O secretário municipal de Segurança, Comandante Ferreira, destacou a atuação rápida e estratégica da equipe. “A pronta resposta da ROMU demonstra o preparo e o comprometimento da nossa Guarda Civil Municipal no enfrentamento à criminalidade. Seguimos intensificando o patrulhamento tático em pontos estratégicos da cidade para garantir mais segurança à população e combater o tráfico de drogas”, afirmou.

O prefeito Saulo Souza ressaltou o investimento da administração na área da segurança pública e parabenizou a corporação pelo trabalho realizado. “Essas ações são resultado do empenho das nossas forças de segurança e do trabalho sério que vem sendo desenvolvido em Poá, com o fortalecimento da GCM, nossa nova frota com veículos 4X4 e motocicletas de 500 cilindradas, além da aquisição de novos coletes e radiocomunicadores. Nosso compromisso é seguir fortalecendo as ações preventivas e ostensivas para proteger as famílias poaenses e manter a cidade cada vez mais segura”, finalizou.

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