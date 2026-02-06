Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

GCM de Poá apreende mais de 1,2 mil porções de drogas e recupera motocicleta furtada

Operações da Guarda Civil Municipal resultaram em apreensões de entorpecentes, prisão por tráfico e recuperação de veículo roubado em diferentes pontos da cidade

06 fevereiro 2026 - 18h39Por De Poá
- (Foto: Divulgação/Secom Poá)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Poá realizou, entre os dias 3 e 5 de fevereiro, uma série de ações de patrulhamento e operações estratégicas que resultaram na apreensão de mais de 1, 2 mil porções de drogas, na detenção de um indivíduo por tráfico e na recuperação de uma motocicleta furtada, reforçando o combate ao crime e a sensação de segurança no município.

No dia 3 de fevereiro, durante patrulhamento preventivo pelo bairro Perracine, a equipe de motos da ROMO (Rondas Ostensivas com Motocicletas) avistou um indivíduo em atitude suspeita que se evadiu ao notar a presença dos agentes. Em seguida, foi realizada varredura pela área, onde os guardas localizaram uma sacola contendo 237 porções de cocaína e 229 porções de maconha, que foram apreendidas e encaminhadas para as providências cabíveis.

Já no dia 4 de fevereiro, durante a Operação Saturação, equipes da ROMU atuaram em um local já conhecido como ponto de venda de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, um homem tentou fugir e arremessou uma sacola em uma área de mata. Após buscas no local, foram apreendidos 410 invólucros de crack, 240 porções de cocaína e 180 unidades de maconha. O suspeito confessou a prática de tráfico de entorpecentes e foi conduzido ao Distrito Policial de Poá.

Nesta quinta-feira (5), durante patrulhamento de rotina, uma equipe da GCM identificou um indivíduo conduzindo uma motocicleta recém-furtada, sem capacete e em atitude suspeita. Ao notar a presença da viatura, o condutor tentou fugir pela contramão, abandonou o veículo na Avenida Prefeito Jorge Francisco Corrêa Allen e tentou escapar pela área da linha férrea da CPTM. Durante a fuga, o suspeito sofreu uma queda e teve fratura exposta no tornozelo direito, sendo detido pelos agentes. O SAMU foi acionado para atendimento médico, a motocicleta foi recuperada e o proprietário localizado.

Segundo o secretário de Segurança de Poá, Comandante Ferreira, as ações refletem o trabalho contínuo da Guarda Civil Municipal. “Essas ocorrências mostram a presença ativa da GCM nos bairros, com patrulhamento constante, operações estratégicas e resposta rápida às situações suspeitas. Nosso objetivo é coibir o tráfico, recuperar bens das vítimas e garantir mais segurança para a população de Poá”, destacou.

O prefeito Saulo Souza também ressaltou o compromisso da administração municipal com a segurança pública. “Investimos em planejamento, integração das forças de segurança e valorização da Guarda Civil Municipal. Essas ações demonstram que Poá não tolera o crime e segue firme no combate à criminalidade, sempre priorizando a proteção da nossa população”, afirmou.

