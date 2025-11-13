GCM de Poá apreende mais de 3 mil porções de droga em operações no Jardim Obelisco e Calmon Viana

Em menos de uma semana, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Poá realizou três ações distintas que resultaram na apreensão de 3.143 porções de drogas e na prisão de dois homens. As ocorrências aconteceram entre os dias 8 e 12 de novembro, nos bairros Jardim Obelisco e Calmon Viana, e reforçam o combate ao tráfico de entorpecentes na cidade.

Nesta quarta-feira (12), durante patrulhamento da ROMU, em Calmon Viana, a GCM de Poá prendeu um homem flagrado em atitude suspeita. O indivíduo tentou se desfazer de uma sacola, mas foi abordado e com ele os guardas civis encontraram porções de drogas e dinheiro. No local, os agentes localizaram a sacola com 40 invólucros de maconha, 122 de cocaína e mais dinheiro. Segundo a corporação, o suspeito estava em regime aberto e descumpria medida judicial, sendo encaminhado à delegacia.

Um dia anntes, na tarde de terça-feira (11), uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) de Poá apreendeu uma mochila com 2.547 porções de drogas no Jardim Obelisco. Foi encontrado 713 porções de maconha, 545 de cocaína e 1.289 de crack, após um suspeito abandonar a mochila e fugir para uma área de mata durante patrulhamento na rua Brasilino Fernando Mazzaro. As drogas foram encaminhadas à Delegacia de Poá, que seguem investigando o caso.

Já no último sábado (8), durante patrulhamento no Jardim Obelisco, a GCM de Poá prendeu um homem flagrado saindo de uma área de mata em atitude suspeita. Ao tentar se livrar de uma sacola, ele foi abordado e encontrado com dinheiro. Dentro da sacola, os agentes localizaram 424 porções de drogas, sendo 125 de cocaína, 129 de crack e 170 de maconha. O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico e encaminhado à Delegacia de Polícia de Poá.

Combate intensificado

O secretário de Segurança de Poá, Comandante Ferreira, ressaltou que as três ações demonstram a eficácia do patrulhamento preventivo e do trabalho integrado das equipes da GCM. “Essas apreensões são resultado da presença constante da GCM nas ruas e do olhar atento dos nossos agentes, que estão comprometidos em coibir o tráfico e garantir mais segurança à população”, destacou.

Ferreira acrescentou que os resultados refletem o reforço das operações em áreas consideradas críticas. “Essas rondas em locais com maior incidência de tráfico e furtos estão sendo intensificadas, e o resultado é a apreensão de grandes quantidades de drogas. Vamos fortalecer cada dia mais os patrulhamentos em toda a cidade”, completou.

O prefeito de Poá, Saulo Souza, ressaltou que os recentes investimentos na segurança pública já mostram resultados positivos. Segundo ele, a ampliação da frota de viaturas, a valorização dos profissionais da segurança e a modernização das operações são exemplos do compromisso da gestão em tornar a cidade cada vez mais seguras.

“Os investimentos que estamos fazendo estão surtindo efeito e este é apenas o começo. Em breve, teremos câmeras de monitoramento com tecnologia de ponta instaladas por todo o município, ampliando ainda mais a capacidade de vigilância e de resposta rápida por parte das forças de segurança”, declarou o chefe do Executivo.