GCM de Poá apreende veículo com drogas no Kemel; dois suspeitos são detidos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Poá apreendeu, na manhã desta sexta-feira (21), um carro com drogas no bairro do Kemel. Dois suspeitos foram detidos. O caso foi apresentado na Delegacia da cidade.

Durante patrulha pelo bairro, uma equipe da GCM abordou um carro com dois suspeitos. No entanto, a suspeita é que um deles não tenha envolvimento com o crime. Isso porque é um motorista de aplicativo e estava transportando o segundo suspeito, que estava com as drogas. Mesmo assim os dois foram encaminhados para a delegacia.

Reforço na segurança

Poá reforçou, neste mês, a segurança da cidade. Foram apresentados 25 novos guardas e também o novo armamento, viaturas e bicicletas para patrulhamento.