GCM de Poá desmonta ponto de armazenamento de drogas no Jardim Itamarati

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Poá apreendeu, no início desta semana, uma grande quantidade de drogas em uma residência no Jardim Itamarati. A ação ocorreu após a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) abordar um jovem já conhecido pelo envolvimento com o tráfico.

Durante patrulhamento preventivo, os agentes perceberam que o homem mudou bruscamente de direção ao notar a aproximação da viatura. Na abordagem, ele admitiu que possuía materiais ilícitos em sua casa. No imóvel, os guardas localizaram uma elevada quantidade de drogas já prontas para comercialização, sendo 51 invólucros de cocaína, 339 porções de crack, 427 porções de maconha, além de dinheiro. O jovem foi conduzido à Delegacia, onde o caso foi registrado. A quantidade de entorpecentes apreendida reforçou a suspeita de que o local funcionava como ponto de armazenamento e distribuição.

O secretário de Segurança de Poá, Comandante Ferreira, ressaltou que a ação ocorreu durante rondas preventivas que vêm sendo intensificadas em todas as regiões do município, inclusive na área central. “Esse tipo de patrulhamento é fundamental para reduzir os índices criminais e garantir mais segurança à população. Além disso, é uma estratégia importante no enfrentamento ao tráfico, tanto no Centro quanto nos bairros”, destacou.

O prefeito Saulo Souza também enalteceu o trabalho da GCM e reafirmou o compromisso da administração com a segurança pública. “O trabalho da nossa Guarda Civil Municipal tem sido decisivo para fortalecer a sensação de segurança na cidade. A atuação rápida e responsável da equipe da ROMU demonstra que estamos no caminho certo, investindo em ações preventivas e garantindo que Poá continue avançando no combate ao tráfico de drogas e na proteção das famílias”, afirmou.