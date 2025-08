GCM de Poá localiza casa usada como depósito e refinaria de drogas na Cidade Kemel

Uma operação conjunta entre diversas secretarias da Prefeitura de Poá resultou na descoberta de um imóvel utilizado para refino e tráfico de drogas, na manhã desta sexta-feira (01), na rua Pará, na Cidade Kemel. A Guarda Civil Municipal (GCM) encontrou o local durante uma ação de diagnóstico social promovida pelas pastas de Habitação, Assistência e Desenvolvimento Social, Segurança, Meio Ambiente e Obras, além da Defesa Civil. No total foram apreendidos 12 quilos de material entorpecente.

As equipes da GCM que acompanhavam a ação integrada identificaram um forte cheiro vindo de uma das residências. Ao entrar no local, os guardas encontraram uma grande quantidade de drogas, embalagens plásticas para armazenamento e balanças de precisão.

“Pelo que tudo indica, o imóvel era usado como depósito, refinaria e ponto de tráfico para a distribuição dos entorpecentes”, afirmou o secretário de Segurança de Poá, Comandante Ferreira. Ele também destacou que o local provavelmente servia como base de abastecimento em Poá e outros municípios da região.

Diante da quantidade de drogas encontrada, as equipes da GCM solicitaram o apoio imediato das polícias Civil e Militar para reforçar as buscas no local. Os entorpecentes foram recolhidos e encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi feita a contabilidade do material apreendido. Nenhum suspeito foi localizado no imóvel. A Polícia Civil segue investigando a origem dos entorpecentes e tentando identificar os responsáveis pelo tráfico.

O prefeito Saulo Souza parabenizou as equipes envolvidas nessa operação e reforçou que a segurança da população é uma prioridade em sua gestão. “Ações integradas como essa, para realização do diagnóstico social de determinados locais, é uma forma eficiente de unir o trabalho social com a segurança pública, permitindo que o Poder Público atue de maneira mais completa nos territórios vulneráveis e assim tenhamos uma cidade mais segura para todos”, conclui.