GCM de Poá promove palestras para capacitação e fortalecimento da atuação na segurança pública

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Poá realizou, nesta quinta-feira (9), na Câmara Municipal, um ciclo de palestras voltado à capacitação continuada dos agentes da corporação. A iniciativa integra o estágio anual de formação da GCM e reúne temas fundamentais ligados à área da segurança pública, com foco no aprimoramento técnico, na saúde mental e na qualidade de vida dos profissionais.

A programação contou com a palestra “Sobrevivência Policial e Gerenciamento de Crises”, ministrada pelo GCM e operador da ROMU de Jandira, autor de sete livros e instrutor de armamento e tiro, Siderley Lima. Também foram abordados os temas “Saúde Mental do Trabalhador na Área da Segurança Pública”, com a psicóloga Maria Aparecida do Nascimento, e “Inteligência Financeira”, conduzida pelo consultor financeiro Luiz Veras.

De acordo com o secretário municipal de Segurança, Comandante Ferreira, a proposta é fortalecer a atuação dos guardas tanto no exercício da função quanto na vida pessoal. “Este ciclo de palestras passa a integrar o nosso estágio anual de formação, trazendo temas que dialogam diretamente com a realidade da segurança pública. Estamos abordando questões essenciais, como gerenciamento de crises, saúde mental e inteligência financeira, para oferecer aos profissionais orientação e suporte que contribuam para uma atuação mais segura, equilibrada e saudável dentro e fora da corporação”, destacou.