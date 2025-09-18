Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 18/09/2025
Polícia

GCM de Poá recupera veículo furtado e prende suspeito em ação

Ações de prevenção ganham força com apoio às escolas e projetos educativos com os alunos

18 setembro 2025 - 22h00Por de Poá
GCM de Poá recupera veículo furtado e prende suspeito em açãoGCM de Poá recupera veículo furtado e prende suspeito em ação - (Foto: Divulgação/Secom Poá)

Uma ação rápida da Guarda Civil Municipal (GCM) de Poá resultou na recuperação de um veículo furtado e na prisão de um criminoso reincidente na manhã desta quinta-feira (18). O caso aconteceu na região da rodovia Henrique Eroles (SP-66), no limite do município com Suzano.

O veículo havia sido furtado na última quarta-feira (17), no estacionamento de um supermercado no bairro Itaim Paulista, em São Paulo. Na manhã de desta quinta, por acaso, a vítima reconheceu o próprio carro circulando pela rodovia. Apesar de estar com placas trocadas, o proprietário conseguiu identificar o veículo por características específicas.

Ao avistar uma viatura da GCM de Poá nas proximidades, a vítima acionou os agentes, que rapidamente iniciaram um breve acompanhamento. O veículo foi interceptado com sucesso já na região de Suzano. Após uma verificação minuciosa, foi constatado, por meio do número do chassi, que o carro era de fato produto de furto, circulando com placas de outro automóvel.

O condutor, que havia saído do sistema prisional há apenas seis dias, após cumprir pena por outros crimes. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Poá, onde permanece à disposição da Justiça. O veículo foi devolvido ao proprietário.

“A pronta resposta da nossa GCM mostra o quanto o trabalho de patrulhamento e a presença nas ruas são fundamentais para a segurança da população. Parabenizo os agentes pela agilidade e compromisso”, afirmou o secretário municipal de Segurança Urbana, Comandante Ferreira.

Já o prefeito Saulo Souza destacou a importância da atuação integrada das forças de segurança. “Nosso governo tem investido no fortalecimento da Guarda Civil Municipal, com equipamentos e valorização dos profissionais. Resultados como esse reforçam que estamos no caminho certo: proteger e servir a população com eficiência e respeito”, declarou.

