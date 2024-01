GCM de Suzano apoia agentes de Itaquá em localização de desmanche clandestino

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), atuou na tarde desta sexta-feira (12/01), ao lado na GCM de Itaquaquecetuba, para estourar um desmanche clandestino instalado na estrada do Pinheirinho Novo, no bairro do Mandi, na cidade vizinha. No local foram encontradas peças de aproximadamente 50 veículos furtados e roubados, que estavam estruturadas no local para que fossem comercializadas de forma irregular, a fim de abastecer o mercado ilegal de itens automotivos, entre elas caixas de embreagens, para-choques, eixos e portas.

As primeiras informações sobre o possível desmanche chegaram primeiro para a GCM de Suzano, que, por meio de denúncia feita por uma empresa de rastreamento durante patrulhamento da equipe no limite entre as duas cidades, tomou conhecimento do caso. No entanto, após apuração da corporação, ficou comprovado que o espaço utilizado para o acondicionamento das peças estava em Itaquaquecetuba.

Com essa confirmação, houve o contato entre a Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano e a Secretaria de Segurança Urbana de Itaquá para que as duas GCMs pudessem atuar juntas na ação, e foi o que ocorreu. No período da tarde, ambas as forças de segurança adentraram o local e atestaram as informações. Os materiais foram recolhidos e a ocorrência apresentada à Polícia Civil da cidade vizinha, que dará prosseguimento ao caso.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, ressaltou o trabalho das duas corporações e enalteceu a parceria da pasta suzanense com a de Itaquá. “Foi uma ação que resultou na localização de uma grande quantidade de peças automotivas, oriundas de furto e roubos de veículos, que somente foi possível com a atuação das duas GCMs. Parabenizo a nossa Romo pelo atendimento a essa ocorrência e também a GCM de Itaquá, na figura do comandante Elias Cunha, pela grande atuação nesta tarde. Aproveito também para agradecer o prefeito Eduardo Boigues, o secretário de Segurança Urbana de Itaquá, o coronel (Anderson) Caldeira, assim como o secretário adjunto da pasta, o major (Edenilson) Santos, pelo grande trabalho realizado na segurança da cidade”, apontou o chefe da pasta suzanense.