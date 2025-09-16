GCM de Suzano apreende 661 porções de entorpecentes em ações da Força Patrulha e da Romu

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano apreendeu, em duas ocorrências realizadas nos bairros Cidade Miguel Badra e Cidade Boa Vista, um total de 661 porções de entorpecentes – entre crack, maconha e cocaína – além de R$ 160 em espécie e um aparelho celular, durante patrulhamentos da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e da Força Patrulha. As ações resultaram na retirada de grande quantidade de drogas de circulação e na prisão em flagrante de um suspeito por tráfico.

O primeiro atendimento ocorreu na quarta-feira da última semana (10/09), por volta das 19h30, quando a equipe da Romu patrulhava a rua Trinta, no bairro Miguel Badra. Os agentes flagraram um homem negociando drogas com o ocupante de um veículo. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista do carro se evadiu, mas o suspeito foi abordado. Com ele, foram encontrados uma bolsa e uma sacola contendo substâncias ilícitas. Após a perícia, confirmou-se tratar de 150 porções de crack, 38 de maconha e 25 de cocaína, além de R$ 160 e um celular. O indivíduo teria confessado o tráfico e recebeu voz de prisão em flagrante, sendo conduzido à Delegacia Policial Central.

Já no dia seguinte (11/09), às 10h50, a Força Patrulha realizava ronda pelo bairro Cidade Boa Vista quando foi informada sobre uma sacola escondida em uma vegetação na rua Expedito Duranda Nogueira. A equipe foi até o local e localizou o material. Dentro da sacola havia 228 porções de crack, 90 de maconha e 130 de cocaína, todas embaladas e prontas para comercialização. A ocorrência foi apresentada no 2º Distrito Policial do Boa Vista, onde a autoridade de plantão formalizou a apreensão.

Segundo o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, as operações reforçam o compromisso da GCM com a proteção da comunidade. “Cada apreensão representa um passo importante na luta contra o tráfico e na preservação da segurança dos bairros. O trabalho constante das equipes mostra que estamos atentos e atuando de forma firme para retirar entorpecentes das ruas”, destacou.

A Secretaria de Segurança Cidadã reforça que a população pode colaborar com o trabalho da GCM por meio de denúncias e informações sobre atividades suspeitas. Para isso, basta acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153, que funciona 24 horas por dia.