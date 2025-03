GCM de Suzano apreende arma de fogo ilegal na Vila Maluf

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano apreendeu uma pistola ilegal e conduziu um indivíduo à delegacia durante patrulhamento preventivo na manhã do último sábado (22/03), na Vila Maluf. A abordagem ocorreu após um casal acionar a viatura, denunciando que havia sido ameaçado pelo condutor de um caminhão, que portava uma possível arma de fogo.

A equipe, durante patrulhamento, avistou o caminhão denunciado e o condutor tentou empreender fuga ao notar a presença da GCM. No entanto, os agentes iniciaram acompanhamento tático e conseguiram interceptar o veículo. Durante a busca no interior do caminhão, foi encontrada uma pistola calibre .765 com numeração raspada, além de seis munições no carregador.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Central de Polícia, onde ficou à disposição da Justiça.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da ação para a retirada de armas ilegais das ruas. “Essa ocorrência reforça o trabalho incansável da GCM para manter Suzano mais segura”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi também elogiou a atuação dos agentes e reforçou o compromisso da administração com o fortalecimento da segurança pública. “A Guarda Civil Municipal tem sido um pilar fundamental na proteção dos suzanenses. Continuaremos investindo para garantir que nossos agentes tenham os recursos necessários para atuar com eficiência e garantir a tranquilidade da população”, declarou.

A GCM de Suzano atende ocorrências e recebe denúncias pelo telefone (11) 4746-3297. A participação da população é essencial para fortalecer o combate à criminalidade e garantir a segurança da cidade.