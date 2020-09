GCM de Suzano apreende drogas e dinheiro no Jardim Dora; três suspeitos são presos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu, na tarde desta terça-feira (29), três suspeitos por tráfico de drogas no Jardim Dora, no Distrito de Palmeiras, em Suzano. Com os detidos, foram apreendidos 132 eppendorfs de crack, 130 papelotes de cocaína, 32 trouxinhas de maconha e duas barras de maconha, além de R$ 606.

Na tarde desta terça-feira, os guardas visualizaram os suspeitos na Estrada do Guinza e os abordaram. Com eles, foram apreendidos as drogas e o dinheiro.

De acordo com a GCM, dos três suspeitos presos, um deles é uma mulher, suspeita pelo tráfico de drogas. O segundo suspeito seria um senhor que entregava as drogas. Já o terceiro a suspeita é que seja um usuário de droga.

O caso será encaminhado para a delegacia.