GCM de Suzano apreende drogas no Miguel Badra e no Jardim Europa

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano apreendeu drogas e deteve um foragido da Justiça durante três ocorrências atendidas nesta última segunda (27) e quinta-feira (30) em pontos distintos da região norte da cidade. Dois casos ocorreram no bairro Cidade Miguel Badra e um no Jardim Europa.

Na primeira ação, na segunda-feira, os agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) atuaram para capturar um foragido da Justiça. A ocorrência se deu na avenida Miguel Badra, durante patrulhamento preventivo.

A equipe se deparou com um indivíduo parado com um volume suspeito em sua cintura. Os guardas iniciaram a abordagem e colheram informações pelo sistema de dados do Judiciário, constatando que havia um mandado aberto em seu desfavor, pelo artigo 33 da Lei de Drogas. Instantes depois, em local próximo, a Romu também visualizou uma sacola ao lado de uma lixeira com 711 unidades de cocaína, 407 de maconha e 252 de crack. O homem foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Central, onde permaneceu preso.

Na quinta-feira, os guardas atenderam uma denúncia de tráfico de drogas nas proximidades da rua Rubens Pimenta de Medeiros. Eles foram ao local e não encontraram ninguém, mas em uma rápida varredura localizaram uma sacola com 112 porções de cocaína, 153 de maconha, 62 de crack e 12 de lança-perfume. Os entorpecentes foram levados para o 2º Distrito Policial de Suzano, onde o caso foi registrado.

No mesmo dia, uma ação parecida resultou na apreensão de drogas na estrada Takashi Kobata, no Jardim Europa. Os GCMs realizavam patrulhamento quando avistaram um homem em atitude suspeita. Ele fugiu do local, mas deixou uma sacola para trás. Ela foi encontrada pelo cão Taurus e continha entorpecentes embalados para venda.

Foram apreendidas 200 unidades de crack, cem de K9, 37 de cocaína, 25 de maconha, 16 de haxixe e oito de lança-perfume, além de R$ 375 em dinheiro. O material proveniente do tráfico de drogas foi levado para o 2º Distrito Policial de Suzano para registro da ocorrência.

O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, elogiou a atuação dos guardas municipais durante as ocorrências. “O trabalho realizado mostra a eficiência das nossas equipes no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade. Parabenizo a todos os agentes envolvidos nas três ocorrências”, declarou o chefe da pasta.