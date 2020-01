GCM de Suzano apreende mais de 100 porções de drogas próximo à Yolanda Bassi

Uma ação do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano resultou na apreensão de 151 porções de drogas e R$ 150, próximo à Escola Estadual Yolanda Bassi, durante a manhã desta terça-feira, 28. Um indivíduo foi detido e conduzido ao 2° Distrito Policial (DP) do Boa Vista, onde será investigado por suspeita de participação no crime.

Os guardas patrulhavam pela Rua Ezequiel Correa Machado, quando flagraram um indivíduo correndo ao vê-los. Em seguida, o indivíduo foi detido. Com ele, foi localizado R$ 150 e uma porção de cocaína.

De acordo com a corporação, a cadela Mayla farejou a área e localizou uma bolsa contendo porções de drogas diversas. A respeito da localização, o suspeito detido negou que lhe pertenciam. Disse que era dependente químico e foi à região para comprar drogas.

No total, foram apreendidos 53 pedras de crack, 45 de cocaína, 43 de maconha, sendo 16 de skunk - uma erva mais forte do que a convencional - e dez frascos de lança perfume.

O suspeito foi levado à delegacia. Lá, ele voltou a dar a mesma versão. Após prestar depoimento o indivíduo foi liberado, mas será investigado sob participação no crime de tráfico de drogas.