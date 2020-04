GCM de Suzano apreende mais de 300 porções de drogas no Jardim Nazareth

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano apreendeu cerca de 390 porções de entorpecentes, nesta terça-feira, 7, no Jardim Nazareth. Ninguém foi preso.

A apreensão aconteceu na linha férrea. Agentes do Canil chegaram ao local após denúncias apontando para a venda constante das drogas. No momento da ação, as pessoas que estavam no local fugiram.

De acordo com a corporação, a cadela Mayla farejou e localizou as drogas numa moita. Foram apreendidos 178 porções de maconha, 148 de crack, 40 de cocaína, 17 de skunk - tipo de maconha mais forte -, quatro raxixe e três comprimidos de LSD.

Novas ações devem ser realizadas no local. O caso foi registrado na Delegacia Central.