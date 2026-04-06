GCM de Suzano apreende mais de quatro quilos de drogas no feriado prolongado

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio do Canil e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), apreendeu 4,46 quilos de entorpecentes no feriado prolongado. O primeiro caso ocorreu na última quinta-feira (02/04), na rua Sete de Setembro, no Jardim Monte Cristo, por volta das 19 horas. O segundo foi no domingo (05/04), na estrada Governador Mário Covas Júnior, no Miguel Badra, às 14 horas.

Na primeira ação, a equipe da Romu avistou indivíduos em frente a um imóvel que, ao notarem a viatura, correram para uma área de mata perto do local. Uma sacola com entorpecentes foi abandonada no momento da fuga e recuperada pelos agentes. Foi então que outra pessoa, que não se identificou, passou pelos agentes apontando para o interior da estrutura.

Diante do gesto, os guardas entraram no local para realizar uma varredura e localizaram ainda mais substâncias. No total, foram encontradas 270 porções invólucros de maconha, 1.189 porções de cocaína, 332 pedras de crack e 22 frascos de lança-perfume, totalizando 3,06 quilos de drogas preparadas para venda. Além disso, foram encontrados quatro aparelhos celulares. Todo o material foi levado à Delegacia Central de Polícia.

Já na segunda ação, uma equipe do Canil avistou um motociclista com a placa de identificação do veículo parcialmente coberta por fita adesiva. Ao ser abordado, o condutor alegou que era para segurar a placa no lugar. Enquanto isso, a cadela Raksha, que auxiliava na busca, localizou 1,43 quilo de maconha numa sacola que era levada pelo suspeito.

O motociclista alegou que a substância seria para uso próprio e teria sido adquirida por R$ 4 mil. Diante disso, ele e as substâncias foram apresentados na Delegacia Central de Polícia, onde as evidências levaram a ratificação da prisão em flagrante do acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

O secretário municipal da Segurança Cidadã, Francisco de Assis Balbino, destacou a importância dos patrulhamentos diários para resultarem em atendimentos desta natureza. “Sem a atuação dedicada de cada equipe não seria possível garantir a localização de quantidade tão expressiva de drogas em um período tão curto. É nossa missão tornar as ruas cada vez mais seguras, inclusive combatendo o tráfico”, declarou o chefe da pasta.